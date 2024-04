Iran, rilasciato l’equipaggio della nave sequestrata

I 25 membri dell’equipaggio della portacontainer “Ariel” di Msc, sequestrata dai pasdaran 14 giorni fa nello Stretto di Hormuz, sono stati rilasciati. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. Una petroliera è stata colpita dagli Houti nel Mar Rosso ed è rimasta danneggiata.

La liberazione

L’Iran ha rilasciato i 25 membri dell’equipaggio della nave portacontainer ‘Ariel’ di Msc battente bandiera portoghese ma “collegata a Israele“, sequestrata il 13 aprile dai Guardiani della Rivoluzione nello Stretto di Hormuz. Lo afferma il ministero degli Esteri iraniano, citato dal sito dell’agenzia Reuters. La nave fu presa con la forza pochi giorni dopo l’attacco attribuito a Israele contro il consolato iraniano a Damasco e per l’occasione Teheran dichiarò che avrebbe chiuso lo stretto, che chiude il Golfo Persico.

Il colloquio

“L’accesso consolare è stato garantito all’equipaggio della nave legata a Israele e battente bandiera portoghese, che è stata recentemente sequestrata dall’Iran nello Stretto di Hormuz e la loro liberazione è stata annunciata al consolato”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, dopo un colloquio telefonico di oggi con il suo omologo portoghese, Paulo Rangel. “La vicenda umanitaria del rilascio dell’equipaggio della nave è una preoccupazione seria per l’Iran”, ha aggiunto il ministro, citato dalla Tv di Stato iraniana. Amirabdollahian ha anche affermato che la nave fu sequestrata dai Pasdaran per aver “violato le leggi del mare” e che “non ci sono dubbi” che fosse legata ad Israele.

Attacchi Houti

La petroliera ‘Andromeda Star’ è rimasta danneggiata dopo essere stata bersagliata due volte con missili multipli al largo della costa dello Yemen, nell’ultimo attacco nel Mar Rosso rivendicato dal gruppo yemenita Houthi, sostenuto dall’Iran. Nel primo attacco, la nave “ha subito un’esplosione in prossimità dell’imbarcazione che è stata avvertita dall’equipaggio a bordo”, ha dichiarato l’agenzia di sicurezza del Regno Unito Maritime Trade Operations (Ukmto). “Il secondo attacco con due missili ha provocato danni“. Attualmente la nave è registrata alle Seychelles ed “era in viaggio da Primorsk, in Russia, a Vadinar, in India”.

Fonte Ansa