N’Dicka esce in barella: sospesa Udinese-Roma

Il giocatore si è indicato il petto, manifestando dolore pur restando sempre cosciente: l'ivoriano è stato trasportato in ospedale

Sospesa in modo definitivo la partita tra Udinese e Roma. Quando il tabellone segnava il minuto 70, il difensore centrale romanista, Evan N’Dicka, ha manifestato un problema indicandosi il petto e fermandosi immediatamente dal gioco in corso, richiamando l’attenzione della panchina. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, col giocatore rimasto sempre cosciente e che ha rivolto dei cenni di rassicurazione alla panchina. N’Dicka è stato tuttavia portato fuori in barella e, dopo alcuni minuti di colloquio tra l’arbitro Pairetto e i due tecnici, è stato deciso di sospendere il match.

Pochi minuti dopo lo stop della partita, l’As Roma ha rilasciato un primo comunicato, nel quale ha spiegato che il calciatore, trasportato in ospedale per accertamenti, è rimasto sempre cosciente. È probabile che la decisione di sospendere il match sia stata presa su indicazione dei compagni di squadra di N’Dicka, preoccupati per le sue condizioni, ricevendo l’avallo dei colleghi bianconeri.

(In aggiornamento)