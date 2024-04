Protezione Civile in Europa, tra sicurezza e opportunità

La Sala delle Bandiere della sezione romana del Parlamento europeo come contesto d’eccezione per celebrare l’importanza di uno degli apparati centrali in ambito civile. Anzi, per la precisione, la centralità del suo ruolo, concetto che ha in effetti dato il nome all’evento: “Il Ruolo della Protezione Civile in Europa”, organizzato lo scorso 26 aprile 2024 alla presenza dell’europarlamentare Francesca Peppucci (Gruppo PPE-FI) e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Un consesso con ospiti di riguardo ma, soprattutto, con un filo conduttore che ha attraversato gli aspetti del servizio svolto dall’ente, tanto nella sua connotazione prettamente italiana, quanto nella sua rilevanza europea. Con una rappresentanza significativa a testimonianza dell’ampia portata umana della Protezione Civile.

Protezione Civile, un ente centrale

Un saluto d’eccezione, quello del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intervenuto con un contributo video registrato a Bruxelles, dove l’ingegnere ha presenziato a una serie di incontri con altri rappresentanti delle Protezioni Civili dei Ventisette: “Credo ci siano tutti gli elementi per ragionare sull’evoluzione del sistema di Protezione Civile, che risente delle modifiche che stanno colpendo il nostro europeo, sia nell’ambito dei cambiamenti climatici che nella modifica della geopolitica“. Aspetti che “porteranno a un ragionamento in ambito internazionale ed europeo di Protezione Civile”, al fine di “prendere le decisioni che si riterrà opportuno prendere per il futuro”. Del resto, l’obiettivo è proprio quello di proiettare l’ente in un’ottica futuribile, puntando sul supporto dei giovani, ai quali è demandato il compito di mantenere la grande credibilità a livello mondiale di cui, come ricordato da Tajani, gode la Protezione Civile Italiana.

Qualità umane e solidarietà

Un Paese dalle caratteristiche geologiche come quelle dell’Italia, rendono indispensabile avere chiaro non solo il campo d’azione ma anche quello di collocazione nel contesto europeo: “Un Paese come il nostro – ha spiegato Tajani – che si trova esposto a rischi sismici e idrogeologici, la Protezione Civile, ha saputo conquistare, con l’impegno e la capacità operativa su tutto il pianeta, un’immagine di grande rilievo proprio grazie alla splendida azione di quanti, operatori, tecnici, volontari del Dipartimento hanno testimoniato in Italia e anche all’Estero, associando all’efficienza tecnica una qualità umana e un coinvolgimento di solidarietà che ci viene riconosciuto da tutti”. Ecco perché, nell’ambito di un’azione di intervento immediato, emergono stima, fiducia ma anche “un riconoscimento economico che i Paesi stranieri sentono di affidare alle nostre aziende, per quelle opere di ricostruzione che le popolazioni colpite da calamità o da eventi imprevisti sentono come importati per ridare ai loro progetti di vita, un futuro di speranza e di rinascita”.

Una missione fondamentale

Della centralità del ruolo della Protezione Civile Italiana ha parlato anche l’onorevole Peppucci, che ha ricordato, alla presenza dei sindaci dei paesi colpiti da calamità ambientali, l’importanza di saper fronteggiare al meglio delle situazioni di emergenza: “Trovarsi oggi vicino a quanti come voi con generosità e competenza, nel momento del dolore e della perdita di persone, di beni essenziali alla propria vita, della propria casa, del proprio vissuto, ha donato il proprio aiuto e soccorso, mi ha fatto comprendere come sia fondamentale la vostra capacità e la vostra umanità. Portare questa esperienza in Europa mi è sembrato doveroso per il lavoro che svolgo da eurodeputata”. Da qui, l’auspicio per un impegno ancora maggiore, anche a livello istituzionale, volto a “far si che l’Europa ponga sul fronte della Protezione Civile il massimo impegno… Essere vicino alle persone fornendo aiuto materiale e morale credo sia la missione fondamentale della Protezione civile e voi la rappresentate con autentica passione e impegno morale”.