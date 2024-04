Elezioni europee, Metsola: “Il voto deciderà Europa del futuro”

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invita i cittadini europei a votare il 6-9 giugno 2024, sottolineando l’importanza della democrazia nell’Unione europea. Il Parlamento ha annunciato un programma di avvicinamento alle elezioni che include eventi come l’illuminazione di monumenti e un dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione.

Tra i materiali promozionali figura un cortometraggio intitolato “Usa il tuo voto”, che trasmette il valore del diritto democratico tramite le testimonianze di cittadini anziani provenienti da vari Paesi dell’UE.

Elezioni europee: Metsola, “voto deciderà Europa del futuro”

“La democrazia dell’Unione europea è oggi più importante che mai. Il vostro voto deciderà quale direzione prenderà l’Europa nei prossimi cinque anni. Deciderà l’Europa in cui vivremo. Non lasciate che gli altri scelgano per voi. Il 6-9 giugno 2024, andate a votare. Ogni voto è importante”. È la stessa presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a rinnovare l’invito alle urne.

L’Europarlamento ha reso noto oggi il programma di avvicinamento alle elezioni che comprende, fra l’altro, l’illuminazione di monumenti ed edifici pubblici in tutta Europa nella giornata del 9 maggio, Festa dell’Europa, e un dibattito trasmesso in Eurovisione tra i candidati alla presidenza della Commissione (Spitzenkandidat) che si terrà nel pomeriggio del 23 maggio.

La campagna informativa

La campagna informativa “avrà un approccio multidimensionale che include eventi con i media, attività di promozione digitale, il coinvolgimento di partner pubblici e privati, iniziative di cittadinanza attiva e programmi educativi su misura per tutti gli europei”, spiegano dalla direzione per la comunicazione dell’Euroassemblea. Tra i materiali promozionali realizzati per l’occasione figura un cortometraggio dal titolo “Usa il tuo voto”, che raccoglie le testimonianze di alcuni cittadini anziani provenienti da vari Paesi Ue. In questo filmato di quattro minuti, i protagonisti tramandano alle prossime generazioni i loro racconti sulla democrazia, sottolineando come questo diritto non vada mai dato per scontato.

