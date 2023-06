Naufragio in Grecia: ancora molti dispersi

Continuano le ricerche per individuare i dispersi a seguito del naufragio del peschereccio di migranti provenienti dalla Libia che ha provocato la morte di almeno 78 persone

Naufragio in Grecia: si cercano i dispersi

Dopo più di 72 ore, continuano le ricerche in acque internazionali, a 47 miglia nautiche a sud-ovest dalla greca Pylos, per individuare gli eventuali dispersi a seguito del naufragio del peschereccio di migranti provenienti da Tobruk, in Libia.

Lo riportano i media greci, tra cui l’emittente pubblica Ert e il media Iefimerida.

I morti sono almeno 78

La tragedia ha causato la morte di almeno 78 persone, di cui sono stati ritrovati i corpi, mentre 104 sono state tratte in salvo. In totale, a bordo, c’erano circa 750 persone secondo le testimonianze. Una fregata della Marina, tre navi costiere e un elicottero della Guardia Costiera stanno partecipando alle ricerche.

Fonte: Ansa