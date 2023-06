Ucraina: “Successi tattici e controffensiva al Sud. Ma servono armi”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 479. Il presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato che alcune armi nucleari russe sono già state consegnate alla Bielorussia e il resto saranno trasferite entro fine anno.

Kiev: “Successi tattici e controffensiva a sud”

L’Ucraina riporta “successi tattici” mentre la controffensiva si spinge a sud. Lo afferma il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar, secondo il Guardian, precisando che le truppe sono state “impegnate in mosse attive” per far avanzare la controffensiva nel sud del paese. “Praticamente in tutti i settori dove le nostre unità stanno attaccando nel sud, hanno registrato successi tattici. Stanno gradualmente andando avanti – ha detto -. Al momento, l’avanzamento è fino a 2 km in ciascuna direzione. Le forze ucraine intorno alla città devastata di Bakhmut, catturata dalla Russia il mese scorso, stavano cercando di respingere le forze russe fuori dalla periferia della città. La Russia non ha ufficialmente riconosciuto i progressi ucraini e ha affermato di aver inflitto pesanti perdite alle forze di Kiev nelle precedenti 24 ore. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha elogiato gli sviluppi affermando che “ogni soldato, ogni nuovo passo che facciamo, ogni metro di terra ucraina liberato dal nemico è della massima importanza”.

Ucraina, 488 bimbi uccisi e 1024 feriti dall’inizio della guerra

A seguito dell’invasione russa, 488 bambini sono stati uccisi e altri 1.024 feriti in Ucraina. Lo riporta su Telegram l’Ufficio del procuratore generale ucraino. “Al mattino del 17 giugno 2023, più di 1.512 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell’aggressione armata su larga scala della Federazione Russa. Secondo le informazioni ufficiali fornite dai procuratori minorili, 488 bambini sono stati uccisi e più di 1.024 hanno ricevuto ferite di vario grado di gravità”, si legge nell’aggiornamento, dove è anche specificato che non si tratta di cifre definitive.

Kiev: “Per vincere servono armi con gittata fino a 200 km”

La Russia si sta difendendo, ma per vincere l’Ucraina ha bisogno di armi con di precisione a lungo raggio, con una gittata fino a 200 km. Lo sostiene sul Telegram il viceministro della Difesa ucraino Volodymyr Havrylov. “Tutti i nostri piani militari vengono attuati in base alle stime. La cosa principale nella guerra moderna è avere una consapevolezza situazionale per conoscere la posizione del nemico ed essere in grado di sferrare colpi di precisione su lunghe distanze. Cioè, avere armi in grado di colpire il nemico a una distanza fino a 200 km”, ha detto il viceministro. Secondo Havrylov, inoltre, l’Ucraina è in procinto di ricevere aerei che difenderanno i cieli dai missili balistici e di altro tipo russi, per proteggere i civili e le infrastrutture civili.

Fonte: Ansa