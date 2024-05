Atalanta in finale, Roma vicina al colpo grosso

Ad un passo dall’impresa

Cuore e coraggio non fanno difetto alla Roma che sale in Germania per provare l’impresa titanica di ribaltare il 2-0 dell’Olimpico contro i Campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Finisce 2-2 per i tedeschi ed è una beffa amarissima per i giallorossi perché a trequarti di gara erano avanti 2-0, grazie alla doppietta di Paredes dagli undici metri, che aveva rimesso la partita in equilibrio. La Roma attacca, vuole il terzo gol, ma la fortuna si gira dall’altra parte quando su una palla innocua da calcio d’angolo, la palla schizza addosso a Mancini e finisce alle spalle di Svilar. E’ il gol che riporta la qualificazione dalla parte tedesca, che in pieno recupero, con la Toma sbilanciatissima trova il gol del 2-2 che salva l’imbattibilità. Peccato, perché alla Bay Arena la Roma ha giocato una partita semplicemente mostruosa. Ha schiacciato il Leverkusen. Ce l’ha messa tutta la banda De Rossi che esce tra gli applausi. Vicina all’impresa che per volume di gioco e occasioni, avrebbe meritato. Ma questo è il calcio. In finale, il 22 maggio a Dublino, andrà il Leverkusen che sfiderà l’Atalanta.

Super Atalanta

Crea, domina, annichilisce un Marsiglia piccolo piccolo, e alla fine si porta a casa vittoria e finale di Europa League. A Bergamo è super Atalanta, che forte dell’1-1 in Francia, prova subito a chiuderla, schiacciando i francesi. De Ketelaere si è fermato sul palo esterno, poi ci ha provato ma senza fortuna Scamacca. Pressione alta dei bergamaschi che hanno continuato a costruire azioni su azioni, prima Koopmeiner, poi la traversa di Scamacca. Il gol è nell’aria, lo trova Lookman grazie anche ad una deviazione di Gigot. Un dominio assoluto quello della Dea che continua anche nella ripresa, e poco dopo la ripresa del gioco, l’Atalanta trova il raddoppio che mette il punto esclamativo sul match: lo firma Ruggieri. Esulta Bergamo, la sua Atalanta è in finale. Meritatamente.