La donazione di una culla termica al Centro di Prima Accoglienza di Lampedusa. La realizzazione del Bosco dell'Educazione con 21 alberi ad Argenta, dove don Giovanni Minzoni fu ucciso nel 1923

Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani raccoglie l’appello papale per la difesa della vita. Mobilitazione Masci nelle regioni. “Ogni vita umana è unica e irripetibile- afferma Francesco-. Vale per sé stessa, costituisce un valore inestimabile. Questo va annunciato sempre nuovamente, con il coraggio della parola e il coraggio delle azioni. Ciò chiama alla solidarietà e all’amore fraterno per la grande famiglia umana e per ciascuno dei suoi membri”. La vita “che siamo chiamati a promuovere e a difendere non è un concetto astratto“. Ma, secondo Francesco, “si manifesta sempre in una persona in carne e ossa. Un bambino appena concepito, un povero emarginato, un malato solo e scoraggiato o in stato terminale, uno che ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo, un migrante rifiutato o ghettizzato. La vita si manifesta in concreto nelle persone”. Aggiunge il Pontefice: “Ogni essere umano è chiamato da Dio a godere della pienezza della vita. Ed essendo affidato alla premura materna della Chiesa, ogni minaccia alla dignità e alla vita umana non può non ripercuotersi nel cuore di essa, nelle sue ‘viscere’ materne”.

Difesa della vita non è un'ideologia". Ma "una realtà, una realtà umana che coinvolge tutti i cristiani, proprio perché cristiani e perché umani". Inoltre "gli attentati alla dignità e alla vita delle persone continuano purtroppo anche in questa nostra epoca, che è l'epoca dei diritti umani universali. Anzi, ci troviamo di fronte a nuove minacce e a nuove schiavitù. E non sempre le legislazioni sono a tutela della vita umana più debole e vulnerabile". Francesco ha richiamato le parole di San Giovanni Paolo II: "Ribadisco con rinnovata convinzione l'appello che egli ha rivolto a tutti venticinque anni fa. Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!". Il mandato papale pro vita si traduce anche nella staffetta delle regioni organizzata dal Masci. L'occasione è la celebrazione dei settant'anni dalla sua fondazione. La campagna è arrivata nel Lazio all'insegna del motto "Più vita alla vita". In Italia il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani registra più di 6000 associati. Il Masci si è riunito al Parco di Centocelle di Roma. E' qui che sono stati allestiti una mostra fotografica dei momenti significativi della storia del Masci e alcuni stand. Per la presentazione di iniziative e progetti delle comunità Masci del Lazio. con oggetti e ricordi della tradizione scout. Campagna Masci segretario nazionale del Masci, Mimmo Cotroneo. Poi il dibattito sul tema "Progettiamo la Speranza. Fare rete" condotto da Carla Collicelli, docente della Sapienza di Roma, con il segretario regionale Masci Lazio, Alberto Cuccuru. Le assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, e al Welfare, Barbara Funari, di Roma Capitale. La portavoce del Lazio per il Terzo Settore, Francesca Danese, la presidente Acli di Roma, Lidia Borzì. E la portavoce della Comunità di Manziana per il progetto "Fragilità e nuove generazioni", Giusy Di Santo. Le celebrazioni del 70° anniversario del Masci sono un'occasione unica e speciale per presentare il sistema di valori dello Scautismo che, in età adulta, si traduce in impegno attivo e proattivo verso se stessi. Attraverso il processo metodologico dell'educazione permanente e la ricerca di senso, in ambito comunitario, del vissuto esperienziale. E verso la cura degli altri. Nel pieno convincimento che la ricerca della felicità passi attraverso "servire e fare felici gli altri". A Roma si è svolta anche l'esibizione del Coro "Altrenote" (oltre 20 elementi) con canti, musiche e melodie della tradizione popolare e religiosa dal mondo. L'iniziativa ha incluso una riflessione sulla pace alla quale e la partecipazione di una rappresentanza di scout ucraini. L'evento è stato l'occasione, inoltre, per avviare una raccolta fondi. Risorse da destinare a tre progetti che vogliono rappresentare il significato di questi 70 anni di scautismo adulto, proiettati alla vita e al futuro. Cioè la donazione di una culla termica al Centro di Prima Accoglienza di Lampedusa. La realizzazione del Bosco dell'Educazione con 21 alberi ad Argenta, dove don Giovanni Minzoni fu ucciso nel 1923.

Martirio

Martirio

parrocchia di Argenta (Ferrara), don Giovanni Minzoni entra in consonanza solidale con la povertà diffusa del bracciantato agricolo. Cappellano militare volontario nella prima guerra mondiale, decorato di medaglia d'argento. Attivo promotore di opere caritatevoli, dà vita a circoli sociali per l'acculturamento delle classi umili e ai primi nuclei del sindacalismo cattolico nella Bassa ferrarese. Si oppone alle violenze delle squadre fasciste sostenute dai proprietari terrieri retrivi, capeggiate da Italo Balbo, ostili alle più elementari rivendicazioni salariali dei lavoratori agricoli. Nel 1923 i fascisti di Balbo uccidono ad Argenta il sindacalista socialista Natale Galba. Don Minzoni condanna la violenza squadristica attirandosi ripetute minacce per il rifiuto di ogni collaborazione col fascismo dilagante. La sera del 23 agosto del '23, nei pressi della canonica, viene aggredito e ucciso a manganellate da alcuni squadristi facenti capo a Balbo. Che viene travolto dallo scandalo e dal vasto moto di indignazione, deve dimettersi da console della Milizia. Il sacerdote martire è nato a Ravenna il 1° luglio 1885, ucciso da squadristi fascisti ad Argenta (Ravenna) il 23 agosto 1923. Proviene da una famiglia della media borghesia, studia in seminario. Ordinato sacerdote, destinato alla parrocchia di Argenta.

Appello del Papa