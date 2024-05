Khamenei nomina Mokhber presidente ad interim dell’Iran

Dopo l’annuncio della morte del presidente Ebrahim Raisi, precipitato in elicottero e definito “martire del servizio”, Teheran ha assicurato che il Governo continuerà a lavorare senza interruzioni.

Khamenei ha nominato Mohammad Mokhber come presidente ad interim dell’Iran e Ali Bagheri Kani ministro degli Esteri ad interim. I funerali del presidente iraniano Raisi si terranno martedì 21 maggio a Tabriz.

Iran, nessuna interruzione del lavoro del governo dopo la morte di Raisi

Il governo iraniano ha annunciato che continuerà ad operare “senza interruzioni” dopo la morte del presidente Raisi. “Il presidente del popolo iraniano, laborioso e instancabile…, ha sacrificato la sua vita per la nazione”, si legge in un comunicato del governo. “Assicuriamo alla nazione leale che, con l’aiuto di Dio e il sostegno del popolo, non ci sarà la minima interruzione nell’amministrazione del Paese”, aggiunge la nota.

Khamenei conferma Mokhber come presidente ad interim dell’Iran

La Guida Suprema dell’Iran ha conferito ufficialmente a Mohammad Mokhber, il primo vicepresidente iraniano, la carica di presidente ad interim dopo la morte di Ebrahim Raisi. “In linea con l’articolo 131 della Costituzione, il vicepresidente Mokhber sarà il capo del ramo esecutivo ed è obbligato a cooperare con i capi dei rami legislativo e giudiziario per facilitare l’elezione di un nuovo presidente entro un massimo di 50 giorni”, ha affermato la Guida suprema in un messaggio su X.

Ali Bagheri Kani è ministro degli Esteri ad interim

Ali Bagheri Kani è il nuovo ministro degli Esteri ad interim dell’Iran, dopo la morte del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir-Abdollahian nell’incidente aereo in cui è morto anche il presidente Ebrahim Raisi. Lo rende noto la Tass. Attuale viceministro degli Esteri, Ali Bagheri Kani è stato anche capo negoziatore per il nucleare iraniano.

Khamenei: ‘Triste per Raisi, ha lavorato senza sosta’

La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha accolto “con profondo dolore e rammarico” la notizia della morte del presidente Ebrahim Raisi. Definendolo “competente” e “onorevole”, Khamenei ha detto su X che Raisi “ha lavorato in modo instancabile”. “Questa amara tragedia ha avuto luogo mentre era al servizio del popolo. Per tutto il periodo in cui questo grande uomo altruista ha ricoperto varie responsabilità, sia da presidente che prima, si è dedicato totalmente al servizio del popolo e dell’Islam senza sosta”, ha aggiunto, menzionando “insulti e ingratitudine da parte di malvagi” che tuttavia non hanno ostacolato il suo lavoro.

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Raisi

Il leader iraniano Khamenei ha annunciato cinque giorni di lutto nazionale la morte del presidente Raisi. L’ajatollah ha definito la scomparsa del presidente Raisi un “amaro incidente”: Raisi, ha aggiunto, era “una persona amichevole, sincera e preziosa che era instancabilmente al servizio del popolo e anche dei funzionari che lo accompagnavano”. Lo riporta la tv di Stato

Fonte: Ansa