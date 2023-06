Addio a Silvio Berlusconi, mons. Delpini: “E’ stato un uomo di vita, amore e gioia”

Si sono svolti nel Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il feretro è partito dalla villa dell’ex premier. Al suo arrivo, un picchetto d’onore interforze gli ha reso omaggio sul sagrato del Duomo. La funzione è stata celebrata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Dopo il funerale, la salma di Berlusconi potrebbe essere riportata a Villa San Martino prima della cremazione.

L’omelia di mons. Mario Delpini

“Vivere e intendere la vita come un’occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere e accettare le sfide della vita. Vivere e attraversare i momenti difficili della vita. Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c’è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita” questo “si può dire di un uomo”: lo ha sottolineato l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nell’omelia per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che si sono svolti nel Duomo di Milano. “Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d’uscita anche dalla valle più oscura. Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, a ridere degli insulti, alle critiche, e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a ridere degli insulti – ha aggiunto -. Vivere e sentire le forze esaurirsi, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora”.

“Quando un uomo è un uomo politico, allora cerca di vincere. Ha sostenitori e oppositori. C’è chi lo esalta e chi non può sopportarlo. Un uomo politico è sempre un uomo di parte. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta. Silvio Berluscano è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di concedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? E’ stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco cosa posso dire di Silvio Berlusconi. E’ un uomo e ora incotra Dio“.

I funerali

Dopo l’arrivo del feretro, sono giunti al duomo la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, e i figli del Cavaliere: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi; nel Duomo di Milano l’ex compagna di Berlusconi, Francesca Pascale, e l’ex moglie Veronica Lario. Ai funerali di Stato hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Fonte Ansa