Mosca: non si trova un carro funebre per il funerale di Navalny

A poche ore dal funerale di Alexei Navalny non si riesce a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa. Il funerale si terrà alle 14 ora locale (ore 12 in Italia) in una chiesa alla periferia sud di Mosca, il tempio dell’Icona della Madre di Dio. Chiesa e cimitero presidiati dalla polizia. Navalny è morto in carcere lo scorso 16 febbraio.

A poche ore da funerale non si trova carro funebre per Navalny

A poche ore dal funerale di Alexei Navalny a Mosca, la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che continuano ad incontrare difficoltà nell’organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa. Lo riferisce la Bbc. Il funerale si terrà alle 14 ora locale in una chiesa della periferia sud di Mosca, il tempio dell’Icona della Madre di Dio.

Chiesa e cimitero presidiati dalla polizia

Già da stamattina, nella chiesa della cerimonia, si sono sistemati almeno 40 veicoli della polizia, dalle automobili agli autobus speciali. Lo riporta il canale Telegram Sota, con diverse foto a corredo, scattate nel quartiere sud-orientale della capitale russa. Sono state installate transenne metalliche sia tra la stazione della metropolitana e la chiesa, sia tra il luogo di culto e il cimitero Borisov e l’intera area è presidiata da agenti antisommossa in passamontagna, riferiscono al canale alcuni testimoni.

Fonte: Ansa