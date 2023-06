Dal 1980 sono 195mila le persone morte per eventi meteorologici

La stima è dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) rivela che gli eventi meteorologici e climatici estremi hanno causato circa 195.000 morti in Europa e perdite economiche per 560 miliardi

Sono circa 195.000 le persone che hanno perso la vita in Europa dal 1980 ad oggi a causa di eventi meteorologici estremi, come ondate di caldo e inondazioni. La stima è dell‘Agenzia Europea dell’Ambiente (Aea), che quindi chiede nuove misure per contrastare i cambiamenti climatici.

“Gli eventi meteorologici e climatici estremi hanno causato perdite economiche stimate in 560 miliardi di euro nell’Ue tra il 1980 e il 2021″, ha rilevato l’agenzia europea, che ha pubblicato online un nuovo portale che raccoglie i dati relativi all’impatto di questi eventi più recenti.

Fonte: Agi