Stretta a Ny, in aree più colpite virus chiuse attività

Andrew Cuomo limita le attività a New York. Il governatore dispone la chiusura delle attività non essenziali e impone restrizioni agli assembramenti. Regole valide anche nei luoghi di culto, nelle aree della città di New York che stanno sperimentando un balzo dei casi di coronavirus. Aree in cui sono state già chiuse le scuole. Nelle cosiddette ‘zone rosse’ potranno operare solo le attività essenziali e nei luoghi di culto la capacità deve essere limitata al 25% del totale per un massimo di 10 persone.