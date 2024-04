Negli scatti fotografici sarà possibile comprendere, oltre alla stessa Tor Bella Monaca , quartieri come San Lorenzo, Montagnola e San Paolo. Non solo seguendo il racconto della street art, della cultura popolare, urbana e della commemorazione storica delle borgate . Ma anche con la percezione di chi attraversa quei luoghi spesso con grandi difficoltà. “A volte gli spazi museali e artistici sano essere molto belli ma anche molto formali”, racconta Lisa Dieni. Aggiunge la portavoce dell’ associazione Handicap Noi e gli Altri : “Abbiamo cercato un pieno accesso alla fruizione culturale in maniera diversa, itinerante. In luoghi dove l’arte e la cultura sono fisicamente presenti. Ma sotto forme diverse , che lo strumento fotografico sa rappresentare al meglio”. Per questo motivo l’associazione “Handicap Noi e gli Altri”, promotrice del progetto, ha deciso di rendere per un giorno protagonisti di questo racconto inedito, spesso taciuto, gli aderenti dell’iniziativa. Autori di una Roma raccontata nel segno dell’accessibilità . “Con questa iniziativa ho potuto riscoprire in quanto disabile la dimensione dello stare insieme e quella artistica . Imparando i particolari tecnico-iconografici e urbanistici dei luoghi visitati”, spiega a LaPresse Riccardo Pietrarelli, vice presidente dell’Aps.

. Lo faranno all’interno di uno spazio apposito nell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi”, a Tor Bella Monaca, che per l’occasione ospiterà la mostra degli “artisti dell’inclusione”. Un evento conclusivo che in realtà. Attraverso un’esposizione fotografica le persone saranno accompagnate per mano e aiutate a riscoprire Romacome una sfida personale.

sono stati i partecipanti di “WonderWall-Il muro delle Meraviglie”.in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. E oggi 27 aprile giungerà al suo ultimo appuntamento con una vera e propria mostra d’arte. Dopofotografica, arti visive e studio delle mappe urbane che costituiscono le principali periferie della Capitale , i partecipanti di “WonderWall” esporranno infatti i loro lavori per raccontare come le persone con

fisica e mentale. Tanti i laboratori e le attività che saranno proposte nel corso della giornata, organizzata dal Consorzio Auriga con il supporto di numerosi partner . “Nell’anno in cui il nostro consorzio festeggia 30 anni – ha spiegato durante la presentazione dell’iniziativa la presidente di Auriga, Liana Cicchi -. Ci siamo impegnati per ridare vita ad un evento che ha subito forse più del dovuto lo stop per il Covid e qualche difficoltà organizzativa. Crediamo in questa manifestazione come momento fondamentale di inclusione per le persone con

Perugia è pronta ad accogliere una nuova edizione di “Diversamente creativi”. Martedì 30 aprile (dalle 9 alle 13) in centro storico si terrà il 14° appuntamento con la manifestazione volta a sensibilizzare sul tema della disabilità. A ttraverso momenti di creatività ed allegria , ideati dagli studenti di numerosi istituti scolastici del territorio. Piazza IV Novembre, corso Vannucci e piazza della Repubblica daranno spazio all’inclusione . E diventeranno il contesto dove poter misurare il talento e la voglia di autonomia di tante persone con disabilità fisica e mentale. Tanti i laboratori e le attività che saranno proposte nel corso della giornata, organizzata dal Consorzio Auriga con il supporto di numerosi partner . “Nell’anno in cui il nostro consorzio festeggia 30 anni – ha spiegato durante la presentazione dell’iniziativa la presidente di Auriga, Liana Cicchi -. Ci siamo impegnati per ridare vita ad un evento che ha subito forse più del dovuto lo stop per il Covid e qualche difficoltà organizzativa. Crediamo in questa manifestazione come momento fondamentale di inclusione per le persone con disabilità dei diversi centri che seguiamo. Nel contesto di un ambiente cittadino animato da giovani studenti e da tante attività laboratoriali. Riteniamo che possa essere anche un’occasione anche per misurare quei progressi e quell’autonomia a cui giustamente le persone con disabilità ambiscono”. Tra i sostenitori di “Diversamente creativi”, il Comune di Perugia , che ha patrocinato l’evento.