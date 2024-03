Primarie Usa 2024: Biden e Trump si impongono al Super Tuesday

In questa tornata elettorale erano in gioco 865 delegati repubblicani e 1.420 democratici

Il Super Tuesday è un appuntamento fondamentale del calendario elettorale in vista del voto di novembre. Donald Trump e Joe Biden, nei rispettivi schieramenti, si sono imposti in qualità di candidati maggiormente votati in diversi Stati.

I risultati

Donald Trump e Joe Biden conquistano Virginia e Nord Carolina, i primi due Stati nei quali sono stati resi noti i risultati degli spogli del Super Tuesday. Secondo la Nbc, Biden si è anche imposto nelle primarie dem in Vermont.

Le dichiarazioni di Trump

“Lo chiamano Super Tuesday per un motivo”. Lo ha detto Donald Trump in un discorso nel suo resort a Mar-a-Lago dopo aver vinto 11 Stati su 15 nella tornata elettorale del Super Tuesday. “Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia”, ha sottolineato ancora il tycoon ad una folla di suoi sostenitori. “Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario – ha sottolineato -. Il nostro Paese è diviso oggi, Biden è il peggior presidente della storia.”

Le parole di Biden

Donald Trump è “determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi – e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere”. Lo ha detto Joe Biden in un primo commento al Super Tuesday.

Fonte: Ansa