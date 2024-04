Proseguono le primarie americane in vista delle elezioni presidenziali. Nello Stato di New York, il terzo più popoloso degli Usa, Biden e Trump hanno incassato le preferenze dei rispettivi elettori

Biden e Trump hanno vinto le primarie (rispettivamente: democratiche e repubblicane) nello Stato di New York. Con 18 milioni di abitanti, New York è il terzo stato più popoloso dopo la California ed il Texas. Donald Trump ha attaccato la politica migratoria del suo rivale Joe Biden in un comizio: “Se vincesse Biden ci sarebbe un bagno di sangue al confine col Messico”.

Presidenziali: Biden e Trump vincono le primarie a New York

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo predecessore, Donald Trump, hanno vinto rispettivamente le primarie democratiche e repubblicane nello Stato di New York. Stando alle proiezioni preliminari dell’emittente “Nbc News”, Biden e Trump hanno ottenuto rispettivamente il 92,4 e il 78,7 per cento dei consensi.

Trump: “Con Biden bagno di sangue al confine col Messico”

“Bagno di sangue”, “carneficina”, “caos”: sono le parole usate da Donald Trump per attaccare la politica migratoria del suo rivale Joe Biden in un comizio in Michigan, prima di atterrare per un altro raduno in Wisconsin, due stati ‘battleground’ che ha perso nel 2016.

Il tycoon ha rispolverato la controversa immagine del “bagno di sangue” (Bloodbath) che aveva evocato come scenario per una sua eventuale sconfitta elettorale e l’ha appiccicata al confine col Messico di Joe Biden”, sotto la cui presidenza “ogni stato è diventato uno stato di confine e ogni città una città di frontiera”. Il partito repubblicano nel frattempo ha lanciato il sito “BidenBloodbath.com” che mette in guardia contro una “invasione (di migranti, ndr) sostenuta e facilitata da Joe Biden”.

Fonte: Ansa