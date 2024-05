L’Albergo etico che ora apre in Campania, nel verde parco regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano, è “un faro di ospitalità e inclusione”, dice Luca Trapanese. L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli ha avuto un ruolo chiave nella realizzazione della Locanda dei Folli. “Sono molto felice che questo progetto abbia preso vita”, afferma Trapanese, papà adottivo single della piccola Alba. E protagonista di alcuni importanti progetti legati al mondo della

disabilità

. “Sono queste le occasioni che abbiamo il dovere di creare se vogliamo parlare seriamente di inclusione, di vita autonoma, di ‘dopo di noi’. Immaginando i ‘disabili’ come persone, e non più come malati destinati solo a essere accuditi o al più intrattenuti. Questo è l’unico vero modello possibile. E spero che sia replicato velocemente ovunque”. “Una delle più emozionanti notizie per me in qualità di primo cittadino di Roccamonfina”, afferma il sindaco Carlo Montefusco. “L’apertura di una nuova struttura ricettiva unica nel suo genere in tutta la Campania e il Sud Italia. Un’operazione doppiamente interessante, per chi accoglie (persone con

disabilità

regolarmente impiegate ciascuno nella sua possibile professionalità). E per gli ospiti che potranno godere di una struttura senza barriere, accessibile e attenta alle diverse esigenze. E’ per me motivo di orgoglio che tutto ciò accada nel nostro territorio che spero diventerà un faro ispiratore per altri progetti come questo”.