Giornata Mondiale dei Bambini: Mimmo Paladino dona “La croce della Gioia”

E’ alta oltre 4 metri “La croce della gioia”, ossia la scultura che Mimmo Paladino ha creato per la prima Giornata Mondiale dei Bambini. Come è fatta l’opera e le dichiarazioni dell’artista.

“La croce della gioia”

Una grande croce con immagini della cultura cristiana, alta più di 4 metri e unica nel suo genere, è l’opera dell’artista e maestro della Transavanguardia italiana, Mimmo Paladino, creata per la prima Giornata Mondiale dei Bambini. L’evento si terrà il prossimo 25 e 26 maggio alla presenza di Papa Francesco e di circa 70mila bambini.

Le dichiarazioni dell’artista

«È per me un grande onore realizzare la prima “croce della Gioia” della storia – ha dichiarato Paladino – l’opera si rivolge direttamente ai bambini, perché sono loro i veri protagonisti di questo evento. Troverete quindi rappresentati elementi della storia e della cultura cristiana, ma anche allusioni fiabesche, con lo scopo di stimolare la loro e la nostra fantasia».

La croce, realizzata in circa un mese di lavoro, sarà svelata ai partecipanti durante la cerimonia di apertura della Giornata Mondiale dei Bambini, sabato 25 maggio allo stadio Olimpico. L’opera sarà poi portata in Piazza San Pietro in occasione della conclusione dell’evento, il 26 maggio, e della Celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco.

La giornata mondiale dei bambini

La Giornata Mondiale dei Bambini, fortemente voluta da Papa Francesco, è patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e coordinata da Padre Enzo Fortunato in collaborazione con Aldo Cagnoli, la Comunità di Sant’Egidio e la Cooperativa Auxilium.