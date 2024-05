nabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale – stabilisce l’articolo 38 della Costituzione-. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera“. Una significativa testimonianza di inclusione arriva arriva dal Molise. Al via il concorso nazionale di pasticceria “Vietato Calpestare i Sogni”, iniziativa della Federazione italiana pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) che ha lo scopo di mettere in gioco e valorizzare le abilità degli alunni con Pei (Piano Educativo allievi Individualizzato) provenienti dagli Istituti alberghieri d’Italia, in un’ottica di inclusione e formazione. Inclusione oltre le barriere della disabilità. “Ogni cittadino iper vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale – stabilisce l’articolo 38 della Costituzione-. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.“. Una significativa testimonianza di inclusione arriva arriva dal Molise. Al via il concorso nazionale di pasticceria “Vietato Calpestare i Sogni”, iniziativa dellapasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) che ha lo scopo di mettere in gioco e valorizzare le abilità degli alunni con Pei (allievi Individualizzato) provenienti dagli Istituti alberghieri d’Italia, in un’ottica di

Oltre la disabilità

ministero dell'Istruzione e del merito. E organizzato con il supporto di Anffas-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità. L'iniziativa è in calendario il 16 e il 17 maggio presso l'Istituto Professionale di Stato "Federico di Svevia" di Termoli (Campobasso). In gara ragazze e ragazzi, dai 16 ai 18 anni, che dovranno mettersi alla prova realizzando un dessert innovativo. Deve avere uno o più ingredienti tipici della propria regione di appartenenza e dovrà avere una brochure descrittiva. Il tempo per la preparazione è di 120 minuti. Ad essere valutati saranno l'originalità degli ingredienti e del dessert nel complesso, il gusto, l'autonomia nello svolgimento, la pulizia del piano di lavoro e la modalità di presentazione alla giuria. Ogni scuola partecipa con una squadra di due alunni composta dal concorrente principale con Pei e dal concorrente tutor. A tutti sarà consegnato un attestato di merito e la medaglia ufficiale. L'evento è gratuito e aperto a tutti. L'evento è realizzato in collaborazione con il

Inclusione tangibile

“L’obiettivo primario di questo concorso – afferma Matteo Cutolo, presidente Fipgc – è quello di abbattere le diversità e creare la condizione giusta per immergere gli studenti nella cultura della pasticceria italiana e internazionale. Miriamo a promuovere lo scambio di idee e di metodologie, favorendo la crescita professionale e personale dei giovani attraverso un confronto diretto e costruttivo . Emozionante vedere la sinergia che si istaura quando i ragazzi lavorano insieme, noi adulti abbiamo tanto da imparare da loro. Qui l’inclusione non è solo un concetto astratto, ma una realtà tangibile“. Una delle caratteristiche distintive della scuola italiana è l’attenzione all’inclusione. Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti curricolari. Indicazioni e Linee Guida ricordano che la diversità pone all’azione didattica ed educativa una grande sfida. E cioè essere capaci di fronteggiarla, disponendo di adeguate competenze nelle strategie didattiche inclusive.