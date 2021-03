L’università come fucina di progetti. Dall’esperienza di amici e familiari che hanno dovuto dire addio al loro sogno a causa di un test di ammissione non superato, nasce la sfida di Andrea Chirolli (22 anni). studente all’Università Bocconi di Milano e tra i partecipanti al programma World Bachelor in Business, che gli ha permesso di fare esperienza di studio all’estero. All’University of Southern California e l’Hong Kong University of Science and Technology.

Università e percorsi formativi

Con Andrea Chirolli ci sono tre coetanei. Francesco Salvatore (24 anni) laureato in Economia all’Università di Foggia e studente di Digital Marketing. Michele Potenza (22 anni), studente di Medicina all’Università di Bologna. Antonio Morsillo (24 anni), laureato in Graphic Design all’Accademia di belle arti di Foggia. Quattro ragazzi di Foggia con background formativi diversi. Ma accomunati dalla volontà e passione di creare qualcosa di innovativo e utile. Forti di questa convinzione, i quattro giovani hanno dato vita, durante il lockdown della primavera scorsa, ad Accademia dei Test (https://www.accademiadeitest.it/). Una piattaforma che offre percorsi di studio online. A partire dai punti di forza e di debolezza di ciascun studente. In questo modo, grazie a docenti altamente qualificati, viene offerto a ciascuno studente un percorso di studio online personalizzato. Per migliorare l’apprendimento.

Selezioni

E’ nata così la start up per gli aspiranti studenti delle facoltà universitarie a numero chiuso. La preparazione ai test di ammissione all’università è una delle sfide più ardue per migliaia di diplomati. E uno dei test maggiormente selettivi è quello di medicina. Ogni anno, infatti, sono quasi 70.000 i ragazzi che aspirano ad accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia. A fronte di soli 13.000 posti disponibili. Una probabilità su 5 di entrare. Si tratta del più grande imbuto formativo presente nel nostro Paese che blocca o ritarda le carriere di tanti talenti.