La Germania fornirà altri missili all’Ucraina

La Germania trasferirà all'Ucraina tre sistemi missilistici Himars in collaborazione con gli Stati Uniti. Dei droni hanno attaccato la raffineria di petrolio First Plant nella regione russa di Kaluga

La Germania, insieme agli Stati Uniti, fornirà all’Ucraina tre sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità Himars. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha confermato questa decisione durante un briefing con i media di Kiev. Ha spiegato che questi sistemi, già in uso da altre forze armate occidentali, saranno finanziati dalla Germania.

Attacco con droni a una raffineria nella regione russa di Kaluga

Durante la notte diversi droni hanno attaccato la raffineria di petrolio First Plant nella regione russa di Kaluga, secondo canali Telegram e media russi citati da Ukrainska Pravda. Nel distretto di Dzerzhinsky sono state udite forti esplosioni, in seguito è scoppiato un incendio nell’area di un deposito petrolifero, riferisce il Moscow Times. La raffineria era già stata attaccata il 15 marzo scorso, la capacità di raffinazione della First Plant è di 1,2 milioni di tonnellate all’anno.

Fonte: Ansa