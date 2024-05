Garantire l’istruzione in Sri Lanka: l’opera de La Salle Foundation

Dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha sempre auspicato che la Chiesa fosse sempre più in uscita, aperta, accanto ai crescenti bisogni delle popolazioni più fragili in Italia e nel mondo. Un’opera incessante che viene portato avanti da operatori, religiosi e religiose, che ogni giorno di prodigano gratuitamente per tessere quella rete di aiuto messa in campo dalla Chiesa.

L’opera de La Salle Foundation a Mannar

Un esempio di questa opera lo possiamo trovare nel nord dello Sri Lanka, più precisamente a Mannar, un piccolo centro costiero caratterizzato dalla presenza di molti villaggi che praticano pesca e agricoltura di sussistenza. Qui La Salle Foundation si prodiga da anni per aiutare la popolazione che, durante la guerra civile che per oltre un trentennio ha flagellato il Paese, è stata colpita con estrema violenza e il territorio è stato militarizzato: ciò ha influito negativamente sullo sviluppo socio-economico della zona. La Fondazione ha realizzato a Mannar “La Salle English Medium” (dove si insegna in inglese e Tamil) e La Salle Kids Campus (scuola materna) per bambini.

Il St. Xavier Boys College La Salle

Sempre a Mannar, i salliani gestiscono un dormitorio per ragazzi, il St. Xavier Boys College La Salle. Grazie all’aiuto proveniente dalle firme per l’8xmille alla Chiesa cattolica è stato possibile costruire un nuovo ostello – che sostuisce il preesistente in quanto cadente e insalubre – e un nuovo centro di formazione. La struttura ospita 50 ragazzi che possono così avere condizioni di vita e apprendimento adeguate. Dal 2025 saranno attivati ulteriori 30 posti. “Abbiamo costruito – spiega Fratel Selva (FSC), responsabile del St Xavier Boys Hostel La Salle – nuovi dormitori per i nostri alunni e insegnanti della scuola ‘St Xavier’s’ a Mannar. La presenza di questi alloggi è fondamentale per aprire le porte della scuola anche a chi viene dalle zone più remote e isolate di quest’area e dovrebbe percorrere tanti chilometri ogni giorno”.

I valori del progetto

Come si legge sul sito dell’8xmille, i valori che ispirano l’opera sono profondamente radicata nella tradizione Lasalliana che si propone di “insegnare alle menti, toccare i cuori e trasformare le vite attraverso un’educazione umana e cristiana“. L’ostello, direttamente collegato alla scuola, è un punto fondamentale del progetto, infatti, garantisce che i bambini provenienti da famiglie vulnerabili e in condizioni di estrema povertà possono frequentare la scuola: ciò sarebbe altrimenti impossibile per chi abita in luoghi lontani o senza nessun mezzo di collegamento.

L’importanza delle missioni della Chiesa all’estero

Le missioni della Chiesa all’estero rivestono un ruolo cruciale nell’offrire assistenza alle popolazioni in difficoltà. Attraverso progetti di aiuto umanitario, educazione e sviluppo, la Chiesa porta speranza e sostegno a comunità colpite da povertà, malattie e disastri naturali. Attraverso progetti di soccorso, assistenza sanitaria e programmi educativi, la Chiesa si impegna a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili.