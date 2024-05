In aumento del 700% gli omicidi di minori in Ecuador: i dati Unicef

Secondo l'Unicef, gli omicidi di bambini e adolescenti in Ecuador sono aumentati del 700% dal 2019 al 2023, con 770 casi registrati solo lo scorso anno.

Ecuador, omicidi di minori aumentati del 700% in 5 anni

Gli omicidi di bambini e adolescenti sono aumentati del 700%, in Ecuador, dal 2019 al 2023, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Unicef. Solo lo scorso anno sono stati registrati 770 assassinii di minorenni: 248 avevano tra zero e 4 anni, 468 erano adolescenti tra i 15 ed i 19 anni, 54 avevano tra i 5 ed i 14 anni. Nel settembre 2023, l’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Ecuador ha messo in guardia sull’aumento dei casi osservando che i crimini sono legati al reclutamento di minori nelle bande armate. Durante la prima metà del 2023, 9 omicidi su 10 di adolescenti tra15 e 19 anni sono stati commessi con armi da fuoco.

Fonte: Ansa