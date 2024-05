Il neo presidente di Panama avvia i rimpatri di migranti

Il presidente di Panama ha annunciato un impegno per rimpatriare i migranti che attraversano la giungla del Darien dalla Colombia, in collaborazione internazionale, rispettando i diritti umani

Stretta di Panama sui migranti che dalla Colombia attraversano la pericolosissima giungla del Darien nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. “Avvieremo con l’aiuto internazionale un processo di rimpatrio, nel rispetto dei diritti umani, di tutte le persone presenti”, ha dichiarato Mulino, neo presidente di Panama.

Migranti: presidente eletto Panama, avviare i rimpatri

Il presidente eletto di Panama, José Raul Mulino, si è impegnato a rimpatriare i migranti che dalla vicina Colombia attraversano la giungla del Darien nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. “Avvieremo con l’aiuto internazionale un processo di rimpatrio, nel rispetto dei diritti umani, di tutte le persone presenti”, ha dichiarato Mulino, eletto domenica a capo di questo Stato cruciale sulla rotta migratoria in America Centrale.

Il 16 aprile aveva promesso di “chiudere” ai migranti la giungla del Darien, che si estende per 575.000 ettari e 266 chilometri di lunghezza al confine tra Panama e Colombia. Più di 520.000 persone, in maggioranza venezuelani, hanno attraversato questa regione inospitale nel 2023. E più di 110.000 nel primo trimestre del 2024, secondo le statistiche ufficiali. “Il nostro Darien non è una via di transito, è il nostro confine”, ha detto il presidente eletto di destra.

