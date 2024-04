Singapore è la prima città marittima del mondo e la più green

La società di classificazione navale Dnv ha confermato che Singapore rimane la principale città marittima al mondo, secondo il rapporto Leading Maritime Cities (LMC). Basato sui dati portuali e su opinioni esperte, il rapporto evidenzia la leadership di Singapore in attrattività, competitività, spedizioni e logistica portuale.

Singapore ha anche consolidato la sua posizione come centro leader per tecnologie verdi, grazie agli investimenti nella decarbonizzazione e digitalizzazione marittima.

Singapore confermata prima città marittima del mondo

La società di classificazione navale Dnv ha confermato che Singapore rimane la principale città marittima al mondo, nonostante le sfide globali e ambientali. Il rapporto Leading Maritime Cities (LMC), sviluppato con Menon Economics, ha confermato il primato di Singapore, mantenuto dal 2019. Basato sui dati delle città portuali e l’opinione di 190 esperti, il rapporto evidenzia la leadership di Singapore in tre dei cinque pilastri di valutazione.

La Repubblica ha mantenuto la sua posizione di leader nell'Attrattività e Competitività e ha riconquistato il primo posto nelle Spedizioni da Atene e nella Logistica Portuale da Shanghai. L'edizione 2024 del LMC ha introdotto nuovi indicatori per affrontare l'effetto della decarbonizzazione e digitalizzazione nel settore. Gli investimenti di Singapore nella decarbonizzazione marittima e digitalizzazione hanno consolidato la sua posizione come centro leader per tecnologie verdi, seguita da Oslo e Rotterdam.

Fonte: Ansa