Attenzione all’ambiente che diventa anche un modo creativo di aiutare gli altri. Accade nella parrocchia romana di San Vigilio, zona di Ottavo Colle, che è testimonial della a sostegno dei sacerdoti. La comunità, guidata da don Alfio Tirrò, 47 anni, incarna alcuni degli inviti espressi da Papa Francesco nell’enciclica quotidianità, a noi, ad esempio, succede che la pioggia, trovandoci al di sotto del livello della strada, allaghi qualche locale della parrocchia – spiega don Alfio -. E questo ci ha dato uno spunto di riflessione nella nostra comunità. Pertanto ci è sembrato naturale far corrispondere una produzione di una energia sana e pulita con gli aspetti vantaggiosi dal punto di vista economico”. . Accade nella parrocchia romana di San Vigilio, zona di Ottavo Colle, che è testimonial della campagna della Cei “Uniti nel dono”,. La comunità, guidata da don Alfio Tirrò, 47 anni, incarna alcuni degli inviti espressi danell’enciclica Laudato si’ dedicata alla cura del creato. “L’emergenza ambientale si avverte nella, a noi, ad esempio, succede che la pioggia, trovandoci al di sotto del livello della strada, allaghi– spiega don Alfio -. E questo ci ha dato uno spunto di riflessione nella nostra comunità. Pertanto ci è sembrato naturale far corrispondere unacon gli aspetti vantaggiosi dal punto di vista economico”. Sintonia fra fede ed ecologia.

Fede “green”

Vantaggi economici che poi si declinano nella possibilità di poter aiutare, di più e meglio, gli assistiti dalla parrocchia. Oltreché prendersi cura della casa comune. L’elenco è particolarmente composito. C’è il risparmio derivato dall’installazione dei pannelli fotovoltaici. Con i costi dell’energia abbattuti del 35%, la sostituzione delle lampade alogene con quelle a led. E poi ancora l’orto urbano di zona con le verdure fresche che vengono devolute alla struttura di accoglienza “Casa Betlemme” e il giardino parrocchiale con gli alberi da frutto e gli ulivi. E’ una delle storie della campagna della Chiesa cattolica per le donazioni a sostegno dei sacerdoti.

Solidarietà