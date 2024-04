Zelensky: “Gli alleati difendano l’Ucraina come fatto per Israele”

La guerra è giunta al giorno 783. Oltre 104 i combattimenti nell’est dell’Ucraina tra le forze di Kiev e l’esercito russo in poche ore. Zelensky chiede ancora una volta a gran voce il sostegno dell’Occidente: “Gli alleati ci difendano come hanno fatto con Israele”.

Kiev, in 24 ore centinaia di combattimenti nell’est

Nelle ultime 24 ore si sono verificati 104 combattimenti nell’est dell’Ucraina tra le forze di Kiev e l’esercito russo: lo rende noto lo stato maggiore citato da Unian. In Donetsk un civile è rimasto ucciso durante i bombardamenti, riferisce Ukrinform, ricordando che il 14 aprile nella regione gli attacchi russi hanno ucciso quattro uomini di età compresa tra i 36 e gli 86 anni a Siversk.

Zelensky: “Gli alleati ci difendano come hanno fatto con Israele”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli alleati occidentali a difendere l’Ucraina nello stesso modo in cui hanno fatto con Israele di fronte all’attacco dell’Iran. “Difendendo Israele, il mondo libero ha dimostrato che l’unità tra alleati non solo è possibile ma efficace al 100%”, ha detto, sottolineando che “l’Ucraina proprio come Israele non è un membro della Nato”.

Fonte: Ansa