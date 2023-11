India: si scava in verticale per salvare gli operai

Mancavano appena 16 metri di tunnel verticale per arrivare al punto in cui si trovano gli operai, bloccati dal 12 novembre all'interno di una galleria stradale franata durante i lavori

Si scava in verticale, grazie a una nuova trivella più potente, per salvare i 41 operai indiani imprigionati dal 12 novembre in una galleria stradale in costruzione a Silkyara, nello stato himalayano di Uttarakhand. Già scavati 31 metri del tunnel verticale che dovrebbe consentire di restituire la libertà gli operai.

India, si scava in verticale per salvare i 41 operai nel tunnel

Già scavati 31 metri del tunnel verticale che dovrebbe consentire di restituire la libertà ai 41 operai indiani imprigionati dal 12 novembre in una galleria stradale in costruzione a Silkyara, nello stato himalayano dell’Uttarakhand. Lo hanno annunciato i soccorritori che da ieri hanno attivato questo nuovo tentativo, dopo che il progetto di raggiungere gli uomini scavando in orizzontale, lungo il percorso del tunnel ostruito dai detriti si è dovuto interrompere, quando mancavano appena 16 metri al punto in cui si trovano gli operai. La trivella sta creando un buco nel quale verrà inserito un tubo d’acciaio di 80-90 centimetri di diametro attraverso il quale verranno fatti uscire gli operai.

Se non ci saranno problemi, i macchinari che stanno trivellando in verticale dovrebbero richiedere poco più di 100 ore per forare gli 86 metri che separano dal punto del tunnel in cui si trovano gli operai. I responsabili dell’intervento informano che anche questo tentativo viene condotto con estrema cautela, date le caratteristiche geologiche della zona, che alterna roccia durissima a tratti estremamente friabili.

Meteo avverso

Le condizioni meteorologiche, inoltre, potrebbero nuovamente intralciare i soccorsi: nei prossimi due giorni, infatti, sono previste pioggia e neve. Le autorità, in costante contatto con gli operai attraverso una miniconduttura che permette di inviare loro cibi cotti e bevande informano che gli uomini, nonostante 17 giorni di attesa, stanno bene e sono in buone condizioni psicologiche. In tutta l’India si svolgono quotidianamente cerimonie di preghiera per la salvezza dei lavoratori: nella città sacra di Haridwar, sulle rive del fiume Gange, ieri sono state accese 21.000 lampade votive.

