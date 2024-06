Per capire quali spiragli di pace si aprono per l’Ucraina dopo la conferenza in Svizzera, In Terris ha raccolto le impressioni di intellettuali di respiro internazionale come Victor Magyar e Valentina Villa. Victor Magiar, nato in Libia nel 1957, vive in Italia dal 1967. Tra i fondatori nel 1988 del “Gruppo Martin Buber-Ebrei per la pace”, dal 1993 al 2001 è stato consigliere comunale di Roma, delegato dal sindaco per le politiche di educazione alla pace e di solidarietà e cooperazione internazionale. Consigliere della Comunità Ebraica di Roma e direttore del Dipartimento Relazioni Internazionali dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). “La situazione è bloccata, però dal vertice in Svizzera emerge un segnale che la comunità internazionale deve cogliere- spiega a In Terris Victor Magiar-. Mi riferisco ai paesi che non hanno votato il documento finale del vertice di pace. Si tratta di nazioni importanti sullo scacchiere internazionale e che hanno rapporti economici importanti con Mosca. La mancata firma li mette nella condizione di possibili mediatori tra Ucraina e Russia. Non hanno compiuto un atto ostile nei confronti di Mosca e non sono solo paesi del sud come sbrigativamente sono stati definiti in blocco. Hanno un peso economico nell’odierno mondo globalizzato”.

Focus Ucraina

Prosegue Magiar: “Contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Europa orientale è di interesse strategico di lungo termine per paesi come l’India e l’Arabia Saudita che così dimostrano di non essere subalterni né al blocco occidentale e atlantico filo-Kiev né alla Russia. Il loro protagonismo è realisticamente utile a sbloccare lo stallo attuale. Sono nazioni troppo grosse per un ruolo da gregarie. Piuttosto si può intravedere per loro un profilo da ‘terza posizione’ tipo la Jugoslavia di Tito durante la guerra fredda ma con una forza economica che il regime titino non aveva”. Aggiunge Victor Magiar: “La questione di fondo è semmai l’irreversibile e folle deriva personalistica della leadership russa. E’ questa la differenza anche con la situazione in Israele. Nel caso di Benjamin Netanyahu c’è comunque un sistema che può frenarlo e correggerlo, con Putin tutto questo manca”. La professoressa Valentina Villa insegna Storia delle istituzioni politiche alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ titolare dei corsi di History of Political Institutions, Storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurezza, Contemporary History. Fa parte, inoltre del collegio docenti della Scuola di Dottorato in Istituzioni e Politiche e contribuisce all’organizzazione dell’attività didattica di area storica per i dottorandi. Partecipa al progetto “Storia&Narrazione“.

Luci e ombre sull’Ucraina

“In Svizzera si è visto qualcosa di più concreto rispetto alle trattative di pace che si erano arenate alla fine del 2022- sottolinea a In Terris la professoressa Villa, esperta di geopolitica con particolare riferimento al Regno Unito-. Sull’intero scenario russo-ucraino incombe l’incognita delle elezioni Usa e appare improbabile che prima di novembre il nodo possa sciogliersi nel conflitto tra Mosca e Kiev”. “Si è chiuso in Svizzera fra luci e ombre il summit per la tregua del conflitto in corso nel cuore dell’Europa– riferisce Paola Simonetti di Radio Vaticana-. La maggioranza dei Paesi partecipanti ha infatti sottoscritto la dichiarazione conclusiva che ribadisce il diritto all’indipendenza e all’integrità territoriale di tutti gli Stati. Ma a pesare ci sono state importanti defezioni. Assente la Cina, non invitata la Russia. La difesa di indipendenza, sovranità e integrità territoriale è un diritto inalienabile dell’Ucraina, come di tutti gli Stati. Ma solo il dialogo fra le parti in conflitto può fermare la guerra. Questa l’ossatura portante del comunicato finale del vertice che si è chiuso a Lucerna, in Svizzera, sottoscritto dalla maggioranza dei 92 Paesi partecipanti.