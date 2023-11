11 ostaggi presto liberi, Netanyahu: “Possibile estendere la tregua”

Israele ha ricevuto la lista degli 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi da Hamas, nell’ultimo giorno della tregua del conflitto. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che con Hamas c’è un piano di intesa, prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua”.

Israele riceve lista 11 ostaggi che saranno liberati oggi

Israele ha ricevuto la lista di 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi da Hamas, nell’ultimo giorno della tregua del conflitto. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti governative egiziane. La notizia è confermata anche da Haaretz.

Netanyahu, 10 ostaggi al giorno, possibile estendere tregua

Ho detto al presidente Biden: c’è un piano di intesa, prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua. Tutto ciò è certo positivo”: lo ha detto ieri sera il premier Benyamin Netanyahu in una dichiarazione rilasciata al ministero della difesa, prima dell’inizio di una riunione del gabinetto politico di sicurezza. “Ma ho anche detto – ha precisato – che alla fine di quel piano riprenderemo con tutta la forza per conseguire gli obiettivi della guerra”. In precedenza tali erano stati esaminati oggi di persona con i comandanti militari durante un sopralluogo a Gaza.

Doha: “Hamas deve ritrovare decine di ostaggi”

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato al Financial Times che Hamas per estendere il cessate il fuoco temporaneo deve localizzare decine di ostaggi, tra cui donne e bambini, detenuti da civili e fazioni nella Striscia di Gaza.

Fonte: Ansa