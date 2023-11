Xi in visita a Shanghai

Il presidente Xi Jinping si recherà a Shanghai martedì 27 novembre. Si tratta del suo primo viaggio nel cuore economico della Cina da quando la città ha riparto dopo i tre mesi di pesantissimo lockdown anti-Covid della primavera del 2022. Xi ha in programma di visitare lo Shanghai Futures Exchange e diverse società tecnologiche tra cui, probabilmente, la Gigafactory di Tesla.

Xi a Shanghai, prima volta dal lungo lockdown anti-Covid

Il presidente Xi Jinping sarà domani a Shanghai nel suo primo viaggio nel cuore economico della Cina dopo i quasi tre mesi di pesantissimo lockdown anti-Covid della primavera del 2022 che causarono uno shock senza precedenti nella città, inclusa la fuga di residenti. Xi, ha riferito il South China Morning Post, ha in programma di visitare lo Shanghai Futures Exchange e diverse società tecnologiche che operano nella città, citando diverse persone in forma anonima, ma a conoscenza del dossier.

La testata di Hong Kong, inoltre, non menziona le aziende interessate dalla visita, ma – secondo quanto risulta all’ANSA – non sarebbe una sorpresa se il leader cinese si recasse alla Gigafactory di Tesla dopo aver incontrato il suo patron Elon Musk a San Francisco, alla cena con i capi della Corporate America a margine del recente vertice Apec. La missione a Shanghai, che fa seguito al China International Import Expo di inizio mese, rientra negli sforzi di Xi per rafforzare la fiducia di fronte a un’economia incerta, segnata dalla preoccupante fuga dei capitali vero l’estero e dal crollo degli investimenti stranieri, nonché per rimarcare la determinazione della leadership comunista nel ripristinare la crescita della nazione.

Fonte: Ansa