India: treno passeggeri deraglia nell’Uttar Pradesh

Un treno passeggeri è deragliato nello Stato indiano dell'Uttar Pradesh. Almeno dieci le carrozze coinvolte, che si sono rovesciate fuori dalle rotaie. Ignote le cause

In India un treno passeggeri è deragliato nel distretto di Gonda, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Almeno 10 carrozze si sono rovesciate per ragioni ignote. I soccorritori sono ancora al lavoro per assistere le persone coinvolte. Morte almeno due persone, decine i feriti.

India: treno passeggeri deragliato nell’Uttar Pradesh

Un treno passeggeri è deragliato nel distretto di Gonda nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Secondo le prime informazioni fornite dai responsabili delle Ferrovie, sono almeno dieci le carrozze del Chandigarh-Dibrugarh Express che si sono rovesciate per ragioni ancora da appurare, dopo che il treno è uscito dai binari. Si ignora al momento anche il numero esatto dei feriti, diverse decine, mentre varie equipe mediche stanno raggiungendo il luogo dell’incidente. Almeno due i morti accertati.

I precedenti

Il deragliamento del treno passeggeri nel distretto di Gonda si iscrive nella tragica scia di gravi incidenti ferroviari indiani. L’ultimo, in ordine di tempo, risale al 17 giugno scorso, appena un mese e un giorno fa, e si è verificato in Darjeling, nello Stato del Bengala occidentale, dove un convoglio merci si è scontrato con un treno passeggeri causando 11 morti e più di 60 i feriti. Nel maxi incidente ferroviario (avvenuto sempre nello Uttar pradesh) del 2016 morirono oltre 130 perone.

Fonte: Ansa