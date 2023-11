India: inviate delle medicine ai 40 operai intrappolati nel tunnel

E’ corsa contro il tempo per salvare i 40 lavoratori intrappolati da 4 giorni sotto un tunnel in costruzione crollato domenica scorsa nello stato indiano dell’Uttarakhand a causa di una frana. Gli operai si trovano a 200 metri dall’uscita del tunnel, lungo complessivamente oltre due chilometri e mezzo. Oggi le squadre di soccorso hanno inviato delle medicine attraverso dei tubi, mentre proseguono gli sforzi frenetici per liberarli.

India: inviate medicine ai 40 operai intrappolati nel tunnel

Medicine sono state inviate oggi ai 40 lavoratori intrappolati da 4 giorni nel tunnel in costruzione crollato domenica dalle squadre indiane di soccorso, mentre proseguono gli sforzi frenetici per liberarli. Da domenica mattina le scavatrici stanno rimuovendo i cumuli di macerie e detriti dal sito nello stato himalayano dell’Uttarakhand per creare un tunnel di fuga per gli operai, che sono tutti ancora vivi.

“Dopo aver consultato i medici, le medicine sono state inviate ai lavoratori attraverso i tubi”, ha detto all’Afp l’ufficiale di polizia Prashant Kumar sul posto. “I contatti con i lavoratori vengono mantenuti”. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dei lavoratori intrappolati, ai quali sono stati inviati anche cibo e ossigeno. Oggi l’aeronautica militare ha fatto intervenire una seconda “perforatrice che accelererà i lavori di salvataggio” dopo che la prima si era rotta, ha segnalato l’ufficiale. Decine di colleghi dei lavoratori intrappolati hanno protestato oggi fuori dal tunnel contro le autorità per “la lentezza del lavoro di salvataggio”, ha detto uno dei manifestanti all’Afp.

Fonte: Ansa