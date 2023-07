Zelensky: “Colpite deliberatamente le infrastrutture per il commercio del grano”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, gli attacchi russi, stanno deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture per il commercio del grano.

Le parole di Zelensky

“I terroristi russi hanno deliberatamente preso di mira le infrastrutture per il commercio del grano e ogni missile russo è un colpo non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che nel mondo vogliono una vita normale e sicura”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato di aver “ascoltato le informazioni sugli attacchi russi notturni a Odessa e ad altre regioni”.

L’attacco notturno a Odessa

Durante l’attacco notturno nella regione di Odessa, “i razzi hanno colpito il terminal del grano e del petrolio e danneggiato i serbatoi e le attrezzature per il carico ed è scoppiato un incendio”, aveva reso noto il portavoce del comando militare ucraino Sud, Vladyslav Nazarov, citato dall’emittente statale ucraina Suspilne.

Fonte: Ansa