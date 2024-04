Usa: Ok della camera agli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan

La Camera Usa ha approvato il disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l’Ucraina. A Kiev andranno 61 miliardi di dollari, a Tel Aviv 26, a Taiwan 8,1. “Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta”. E’ il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al via libera della Camera Usa.

Usa, la Camera approva gli aiuti per Ucraina, Israele, Taiwan

La Camera Usa ha approvato gli aiuti a favore di Ucraina e Israele. La misura è stata inserita in un più ampio pacchetto, in cui sono comprese anche le misure di sostegno a Taiwan. Si tratta di un provvedimento sulla sicurezza nazionale, che prevede tra l’altro anche il potenziale bando di TikTok. Biden: “Un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana”.

All’Ucraina andranno 61 miliardi di dollari, frutto di un compromesso tra partito repubblicano di maggioranza e democratici d’opposizione. Contraria l’ala destra del partito repubblicano. A Israele vanno 26 miliardi, di cui nove sono per gli aiuti umanitari a Gaza. Oltre cinque miliardi sono destinati alla difesa aerea, dall’Iron Dome al David’s Sling e all’Iron Beam. A Taiwan vanno 8,1 miliardi di dollari, destinati alla regione dell’Indo-Pacifico: un finanziamento destinato principalmente a ostacolare aggressioni cinesi nella regione.

Una maggioranza bipartisan per gli aiuti

Nonostante la fronda trumpiana contraria agli aiuti, il pacchetto è stato approvato con una maggioranza bipartisan grazie alla trovata di scorporare il provvedimento in quattro distinti pacchetti. In questo modo tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio dissenso (i repubblicani sugli aiuti all’Ucraina, i democratici su quelli a Israele) ma ottenendo comunque una maggioranza trasversale grazie al sostegno determinante dei democratici.

Biden: “Dalla Camera messaggio chiaro sulla potenza della leadership Usa”

“Oggi – è stata la reazione del presidente Joe Biden – i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sulla potenza della leadership americana sulla scena mondiale. In questo punto di svolta critico si sono uniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi”.

“Questo pacchetto – ha osservato – fornirà un sostegno fondamentale a Israele e Ucraina; fornirà aiuti umanitari disperatamente necessari a Gaza, in Sudan, ad Haiti e ad altri luoghi colpiti da conflitti e disastri naturali nel mondo; e rafforzerà la sicurezza e la stabilità nell’Indo-Pacifico. Ciò avviene in un momento di grave urgenza, con Israele che deve affrontare attacchi senza precedenti da parte dell’Iran e l’Ucraina sotto continui bombardamenti da parte della Russia”.

Zelensky: non ci arrenderemo, Putin ha paura di noi

“Credetemi, Putin ha molta paura di noi, ne sono sicuro perché è una persona insicura con un grande esercito. Le persone coraggiose non minacciano la civiltà con armi nucleari”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ai media brasiliani. “L’Ucraina non si ritirerà da nessuna parte – ha assicurato Zelensky – abbiamo le tecnologie adeguate, stiamo lottando affinché ci siano forniture da parte dei partner. Non tutto è facile, non c’è euforia, ma nessuno si arrende”.

Il Cremlino: l’ok Usa agli aiuti ucciderà ancora più ucraini

L’ok della Camera Usa agli aiuti all’Ucraina “ucciderà ancora più ucraini a causa del regime di Kiev”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino.

Fonte: Ansa