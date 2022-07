Marmolada: trovata l’undicesima vittima

A sei giorni dall'improvviso crollo del seracco del ghiacciaio, tutte le vittime per ora accertate della strage sono state recuperate. Oggi lutto cittadino in tutta la Val di Fassa

L’undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada sarebbe stata recuperata. A quanto apprende l’ANSA i resti dell’ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Dunque, a sei giorni dall’improvviso crollo del seracco, avvenuto lo scorso 3 luglio, tutte le vittime per ora accertate della strage sono state recuperate.

Marmolada, l’impegno della squadra interforze in quotahttps://t.co/cRnsA0Lzul — Prot civile Trentino (@dpcpat1) July 9, 2022

Oggi lutto cittadino in tutta la Val di Fassa

“Per la giornata di oggi – ha comunicato il sindaco di Canazei Giovanni Bernard – è stato proclamato il lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Fassa. Ringrazio le Amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni”.

Alle 18 è previsto un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare le vittime della Marmolada, in concomitanza con l’inizio della messa che sarà officiata nella chiesa parrocchiale dall’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi e dal vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol. Tra le 18 e le 18.10 anche gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali abbasseranno le serrande in segno di lutto.

