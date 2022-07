Sei morti nel crollo di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada

E’ di sei morti e 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada, rende noto, all’Ansa, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. “La situazione è in evoluzione – afferma – ed è difficile allo stato attuale dare con certezza conto dell’accaduto”. “Sto costantemente informando – conclude – il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio“. L’incidente in quota sulle Alpi orientali sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia. La situazione è pericolosa perché c’è il rischio di ulteriori crolli.

Il testimone

“Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo. Col binocolo da qui si vede la rottura del seracco, è probabile che si stacchi ancora qualcosa”, ha detto all’Ansa uno dei responsabili del Rifugio Castiglioni Marmolada, testimone del crollo del seracco.

La situazione

I feriti sono stati ricoverati in più ospedali. Gruppi di persone sono stati accompagnanti a valle dai soccorritori dopo che sulla Marmolada è crollata una parte della calotta del ghiacciaio sommitale di Punta Rocca: una valanga di ghiaccio neve e roccia che ha travolto chi si trovava sulla via normale. Fino ad ora gli elicotteri hanno portato in quota personale del Soccorso alpino e Unità cinofile da tutto il Trentino per fare una bonifica della valanga. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un’apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un Punto operativo, comunica la Pa di Trento.

Le salme

Le salme delle vittime del crollo avvenuto sulla Marmolada sono state portate allo stadio del ghiaccio di Canazei, il paese della Val di Fassa che si trova a pochi chilometri dal passo Fedaia, dove parte la funivia per salire in vetta. Al palazzo del ghiaccio è inoltre stato attivato un team di psicologi per assistere i parenti delle vittime.

