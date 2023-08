Ondata di caldo sul Centro-Nord

Mai così caldo in montagna e innalzamento delle temperature oltre i 38°C e fino ai 40, senza variazioni significative prima del 24-25 agosto, nel Centro-Nord del Paese. Questi gli effetti della tempesta di caldo dovuta all’anticiclone proveniente dal Marocco.

Caldo in quota

Sul Monte Rosa il termometro ha sfiorato i 7 gradi oggi di temperatura massima ai 4.554 metri di altitudine alla Capanna Margherita, il ‘rifugio più alto d’Europa’: e anche se non è record (i precedenti nel 2019 con 9.7 e 8.5), è uno dei segnali evidenti della tempesta di caldo, prossima al culmine, tra domani e lunedì, che terrà sotto scacco quasi tutto il Centro-nord per cinque giorni. Sorvegliata speciale è poi la Marmolada che rischia il record della massima a fine weekend: finora non era stato sotto stress termico come nel 2022 – quando il 3 luglio il crollo del seracco causò 11 vittime – ma il ghiaccio della Marmolada potrebbe subire dopo questo weekend l’attacco più insidioso per martedì 22 agosto. Sulla vetta di Punta Penia, a 3.343 metri d’altezza, il termometro potrebbe avvicinarsi a +15 gradi e sarebbe questo un record da quando su quest’area esistono le webcam e gli strumenti meteo professionali della piattaforma marmoladameteo.it. che registrano il tempo sul massiccio. Il giorno del tragico evento del 2022 fu toccata una massima di +12 gradi alla quota di 3.343 metri. Lo zero termico previsto per lunedì 21 è a 5000 metri, e dovrebbe rialzarsi ulteriormente a 5200 metri martedì 22. Sulla cima del Monte Bianco temperatura di +2 anche di notte, e 33°C sono stati registrati a 1000 metri, “mai accaduto prima in questo periodo”, sottolinea il sito iLMeteo.it.

In città

Nelle città, l’anticiclone che dal Marocco si allunga verso l’Europa Centrale andando a coprire soprattutto il Centro-Nord italiano determinerà un innalzamento delle temperature oltre i 38°C e fino ai 40, senza variazioni significative prima del 24-25 agosto. “Il caldo – sottolinea Antonio Sanò, fondatore de www.iLMeteo.it – sarà opprimente almeno fino ad almeno mercoledì con un lungo elenco di centri urbani a 39-40°C, quasi tutti situati al Centro-Nord: Alessandria, Bolzano, Ferrara, Firenze, Pavia e Pistoia“. Ma anche Caserta e Oristano. E fino a 37°C a Milano, “dove però la temperatura percepita sarà di svariati gradi più alta”. E mentre nell’area colpita dal caldo si andranno a toccare valori di 8-10 gradi superiori alla media del periodo, al Sud le temperature saranno quasi nella norma. Sarà quindi allerta massima per il rischio salute in 8 città che avranno il bollino rosso per tutto il week end: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma. Bollino arancione domenica, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo, Milano e Napoli. Salirà anche il disagio per l’afa con il picco previsto tra domenica e martedì, specie in Pianura Padana.

Fonte Ansa