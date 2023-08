Marmolada: non si ferma l’anticiclone subtropicale

L’anticiclone subtropicale resta sopra l’Italia e oggi sulla cima della Marmolada è stata toccata una massima di 14,3 gradi, in aumento rispetto ai 14 di ieri

Sale la temperatura in Marmolada

Piccoli decimali di grado di differenza, ma non si ferma la rincorsa verso l’alto del termometro in Marmolada. Oggi sulla cima è stata toccata una massima di 14,3 gradi (rispetto ai 14 di ieri), alle 15.52.

In queste ore la temperatura sta già scendendo, e poco fa la strumentazione di ‘Marmoladameteo.it‘., a Punta Penia, 3,334 metri di quota, segnava +10,2. Le difficoltà per il ghiacciaio però non sono finite. L’anticiclone subtropicale resta sopra l’Italia, e non è scongiurato che la Marmolada possa raggiungere anche i +15.

Fonte: Ansa