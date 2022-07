Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (Pesaro Urbino) con i due figli. Uno, di 13 anni, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Recuperato il colpo del figlio di 8 anni

L’altro figlio, di 8 anni, era stato dato per disperso. Ma alle 17:00 di oggi il corpo è stato individuato nei pressi di una scogliera. Le operazioni di recupero della salma – il bimbo è morto annegato – sono state effettuate dai vigili del fuoco e della Guardia costiera.

Sul caso stanno lavorando gli uomini della polizia locale di Fano. Tra le ipotesi sulla morte dell’uomo c’è anche quella di malore dovuto a una congestione.

Mare agitato con bandiera rossa

Il mare a Fano era molto agitato fin dalla mattina e sulle spiagge sventola la bandiera rossa per segnalare che la balneazione è pericolosa. Il padre e i due figli si trovavano nei pressi delle scogliere frangiflutto insieme ad un amichetto che si è salvato.

I primi soccorsi erano stati prestati dai gestori di stabilimento e bagnini, che avevano riportato a riva l’uomo e il ragazzino più grande. Arrivati in zona mezzi navali e aerei della Capitaneria di porto e Guardia costiera, oltre ai nuclei sub di Vigili del fuoco e Guardia costiera.

All’arrivo dei soccorritori, il ragazzino più grande è stato subito ventilato in acqua e trasportato in un luogo in cui gli sono state praticate le prime manovre rianimatorie. Per il padre invece non c’è stato nulla da fare. Purtroppo, neppure per il piccolo.

