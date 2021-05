Coronavirus, scende il tasso di positività. Oggi 10.176 positivi e 224 vittime

Sono 10.176 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.554. Sono invece 224 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 207 di ieri.

I tamponi effettuati

Sono 338.436 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 328.612. Il tasso di positività è del 3%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri.

I ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.211, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 110. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.799 persone, in calo di 552 unità rispetto a ieri.

L’Italia si appresta a cambiare colore

Nel frattempo, dopo le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’Italia si appresta a cambiare colore. Sarà per la quasi totalità gialla, con solo tre regioni (Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta) che saranno arancioni. Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio nella conferenza stampa della Cabina di regia, ha spiegato che la curva epidemiologica sta rallentando, anche se molto lentamente.

