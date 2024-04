Iran, Blinken: “Gli Usa non sono coinvolti nell’attacco di Israele”

"L'Italia sta svolgendo un ruolo cruciale nella de-escalation in Medio Oriente. Gli Usa non possono essere favorevoli a un'operazione militare a Rafah": così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al termine del G7 di Capri

Gli Usa non sono coinvolti nell’attacco che Israele ha lanciato contro l’Iran venerdì 19 aprile. Au contraire, gli Stati Uniti stanno lavorando alla de-escalation. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al termine del G7 di Capri. “L’Italia – ha aggiunto – sta svolgendo un ruolo cruciale nella de-escalation in Medio Oriente”.

Blinken: “G7 impegnato per de-escalation e sicurezza di Israele”

“Il G7 è impegnato per la sicurezza di Israele e ottenere la de-escalation” in Medio Oriente. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa al termine del G7 di Capri, ricordando l’accordo sulla necessità di nuove sanzioni relative alle armi.

Usa non coinvolti in alcuna operazione offensiva”

“Non siamo coinvolti in alcuna operazione offensiva. Quello che posso dire è che stiamo lavorando alla de-escalation. Non voglio dire altro, non siamo stati coinvolti”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa al termine del G7 di Capri rispondendo ad una domanda sull’attacco israeliano di stamane in Iran.

“Su Rafah molto chiari, contrari a operazione”

“Voglio in primo luogo ripetere la nostra impostazione” che quella di “evitare l’escalation e chiediamo tutte le parti di controllare le loro azioni”. Su Rafah “siamo stati molto chiari: non possiamo essere favorevoli a un’operazione militare a Rafah”. Lo ha detto il Segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa al termine del G7 Esteri a Capri. “Crediamo che si possono raggiungere gli stessi obiettivi con altri mezzi”.

“L’unico ostacolo alla tregua a Gaza è Hamas”

“L’unica cosa è impedisce un cessate il fuoco a Gaza è Hamas, perché ha rifiutato offerte generose da parte di Israele”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa al termine del G7 di Capri. “Hamas sembra molto più interessato ad un conflitto regionale”, ha aggiunto.

“Ruolo cruciale dell’Italia per la de-escalation”

“L’Italia sta svolgendo un ruolo cruciale nella de-escalation in Medio Oriente. E’ un paese-guida impegnato con molti altri Paesi del mondo che hanno rapporti diretti con il Medio Oriente. E ha anche suoi rapporti diretti. E abbiamo visto come questo impegno negli ultimi dieci giorni, due settimane, sia stato importante per far mantenere la calma ed evitare l’escalation e un conflitto più ampio”. Lo ha detto alla fine del G7 a Capri il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Fonte: Ansa