Casi Covid triplicati in una settimana, l’India inizia a vaccinare gli adolescenti

L’India ha registrato quasi 130mila casi di coronavirus nella settimana che si è conclusa ieri (27 dicembre-2 gennaio), il 182% in più rispetto ai 46.073 contagi della settimana precedente. Secondo quanto riporta il Times of India, riportato da Ansa, si tratta dell’incremento più forte mai segnato dall’inizio della pandemia. Il precedente aumento settimanale record (+71%) risale al 5-11 aprile 2021, registrato durante la seconda ondata di Covid nel Paese.

Securing our Young India 👦🏻 👧🏻

Some glimpses of the #COVID19 Vaccination drive for children in the 15-18 age group 💉

I urge my young friends to get vaccinated at the earliest & further strengthen the world's largest vaccination drive.#SabkoVaccineMuftVaccine pic.twitter.com/jyBKWwcTkV

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 3, 2022