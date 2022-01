Un bimbo di due anni è morto annegato in mare a Torre del Greco, nel Napoletano. E’ successo nella tarda serata di domenica nella zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana. Stando a una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato la mamma, che minacciava di suicidarsi. Indagano i carabinieri. Alcuni passanti si sarebbero tuffati in acqua per recuperare il piccolo: è stato riportato a riva ma i soccorsi sono stati inutili.

La salma del piccolo posta sotto sequestro

A quanto riporta TgCom24, la donna sarebbe ora presso la caserma dei carabinieri della locale compagnia per essere ascoltata dagli inquirenti. Madre e figlio sarebbero entrambi di Torre del Greco.

La salma del piccolo è stata posto sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto, in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire se sulla morte del piccolo possa esserci qualche responsabilità della madre. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte della spiaggia prospiciente la porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo.

Una croce in legno su luogo tragedia

Una croce in legno per salutare il piccolo di due anni è stata posta nella porzione di spiaggia di località La Scala dove è stato recuperato il corpo del piccolo. A porla, una mano ignota che ha realizzato la croce in modo artigianale, in legno. Sulla sabbia ancora visibili i rilievi che i carabinieri hanno effettuato durante la notte, scrive Ansa, prima che l’area interessata dalla tragedia avvenuta in mare venisse posta sotto sequestro.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.