Polfer: “Nel 2021 rintracciati circa 1.100 minori scomparsi”

Nel 2021 gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato circa 1.100 minori scomparsi. In particolare, il 24 e 25 maggio nella stazione di Palermo sono stati rintracciati, nell’arco di 24 ore, un dodicenne che si era smarrito all’interno dello scalo ferroviario mentre era in compagnia del fratello maggiorenne, e un bambino di 10 anni che si era allontanato dalla sua abitazione per recarsi in stazione dove sarebbe arrivata dopo poco la mamma.

