Wimbledon e Intelligenza artificiale: le novità 2023

IBM e l’All England Lawn Tennis Club hanno annunciato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per l’esperienza digitale dei fan di Wimbledon che debutteranno ai Campionati di quest’anno. Le caratteristiche includono il commento generativo dell’Intelligenza Artificiale (IA) e l’analisi del sorteggio dell’IA, volti a migliorare il coinvolgimento e l’intuizione per gli appassionati di tennis. Usama Al-Qassab, direttore marketing e commerciale di The All England Club, ha dichiarato: “Stiamo costantemente innovando con i nostri partner di IBM per fornire ai fan di Wimbledon, ovunque si trovino nel mondo, un’esperienza digitale penetrante e coinvolgente dei Campionati.

Quest’anno, stiamo introducendo nuove funzionalità per le nostre piattaforme digitali, che utilizzano la più recente tecnologia AI di IBM, per aiutare i fan a ottenere ancora più informazioni sul sorteggio dei match singoli e accedere ai commenti su una più ampia varietà di partite, attraverso i nostri video dei momenti salienti delle partite.

La funzione di commento AI, sviluppata in collaborazione con IBM iX, offre ai fan che guardano i video dei momenti salienti delle partite la possibilità di ricevere commenti audio e didascalie dei momenti chiave. Lo strumento mira a fornire un’esperienza più approfondita durante il recupero delle partite tramite l’app di Wimbledon e il sito wimbledon.com. Questa introduzione segna un passo verso la possibilità di rendere disponibile la telecronaca per le partite al di fuori degli Show Courts di Wimbledon, che dispongono già di cronaca umana dal vivo. Gli esperti di IBM iX e The All England Club hanno lavorato insieme per addestrare l’IA utilizzando i modelli di base della piattaforma di dati e intelligenza artificiale di IBM, chiamata “Watsonx”. L’intelligenza artificiale generativa, impiegata in questa funzion,e produce narrazioni con diverse strutture di frasi e vocabolario, migliorando la natura informativa e coinvolgente delle clip. Un’altra caratteristica innovativa introdotta quest’anno è l’analisi AI draw, una novità nel tennis.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, questa funzione fornisce una serie di statistiche per determinare le migliori combinazioni di accoppiamenti, verso la finale, per ogni giocatore nel tabellone singolo. Fattori come gli abbinamenti contro potenziali futuri avversari e la posizione del giocatore nel tabellone rispetto ai concorrenti contribuiscono alla valutazione della preferenza per il tabellone del giocatore. Questa intuizione unica consente agli appassionati di tennis di scoprire anomalie e potenziali sorprese nel sorteggio dei singoli che potrebbero non essere evidenti solo considerando le classifiche dei giocatori. La funzione mira a ispirare più dibattito e coinvolgimento all’interno della comunità dei fan. Jonathan Adashek, SVP of Marketing and Communications per IBM, ha commentato: “IBM sta portando nuovi livelli di conoscenza e coinvolgimento ai Campionati 2023 attraverso l’uso di nuovi strumenti innovativi, alimentati da modelli di base e intelligenza artificiale generativa di Watsonx. Abbiamo visto in prima persona come queste tecnologie abbiano il potere di aiutare i grandi eventi sportivi, come Wimbledon, a far crescere il proprio pubblico attraverso straordinarie esperienze digitali.

L’AI e la piattaforma di dati che IBM sta utilizzando per creare esperienze uniche per i fan per Wimbledon è la stessa tecnologia che stiamo utilizzando per guidare la trasformazione aziendale con i clienti in tutti i settori e le industrie”. Queste nuove funzionalità completano la suite esistente di strumenti basati sull’intelligenza artificiale disponibili sull’app Wimbledon e su wimbledon.com. La suite include IBM Power Index Leaderboard, IBM Match Insights e Highlights Reels personalizzati e raccomandazioni.

Queste funzionalità digitali sfruttano la tecnologia Watson AI di IBM per analizzare oltre 100.000 punti sul campo, dati da ogni tiro giocato durante il torneo e fornendo ai fan una comprensione più profonda dei giocatori, dei loro avversari e dei probabili risultati. I costanti aggiornamenti e approfondimenti su misura mantengono i fan coinvolti durante tutto il torneo. Wimbledon si svolgerà dal 3 luglio al 16 luglio 2023. I fan possono assistere a queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in azione visitando wimbledon.com o scaricando l’app di Wimbledon dall’App Store o dal Play Store. Chi sarà il vincitore?