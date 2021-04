Pollo e gamberetti, la ricetta dell’estate

Voglia di un piatto fresco e leggero? In estate è bello divertirsi con piatti facili da preparare e gustosi per il palato. Per questo oggi vi proponiamo una pietanza a base di pollo e gamberetti.

Ingredienti per 4 persone

300 gr di gamberetti sgusciati

200 gr di petto di pollo

150 gr di formaggio emmental

Un tubetto di maionese

1/2 limone

Un uovo

Un piccolo cespo di lattuga

Prezzemolo

Sale

Procedimento

Rassodare l’uovo e sgusciarlo. Lavare l’insalata e tagliarla a listarelle. Cuocete i gamberetti in acqua bollente con un bel pizzico di sale per circa 2 minuti. Lessate il petto di pollo o ancor meglio cuocetelo nella bistecchiera (viene più saporito) e poi tagliatelo a dadini. In una ciotola mettete il pollo, i gamberetti, quasi tutta la maionese e mescolate bene. Preparate 4 coppette, disponete l’insalata nel fondo e adagiate sopra il composto, guarnire con la restante maionese una fettina di uovo sodo, qualche fogliolina di prezzemolo e un pizzico di buccia di limone grattugiata e…buon appetito!

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

