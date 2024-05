Ue: “Non c’è una posizione comune dei 27 sulla legittimità di Putin”

Un portavoce della Commissione Europea, esprimendosi in riguardo alle recenti elezioni in Russia, ha sottolineato che non c’è una posizione comune dei 27 Paesi membri in merito al riconoscimento di Putin quale presidente legittimo.

Il commento

“Non c’è una posizione comune a 27 sul non riconoscere Vladimir Putin come presidente legittimo della Russia. La realtà è che è al Cremlino e prende decisioni, l’Ue si è già espressa sulla natura del processo elettorale dopo le elezioni”. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europa, commentando la differenza rispetto a posizioni del passato, ad esempio sul leader siriano Bashar al-Assad o quello bielorusso Alexander Lukashenko

Fonte: Ansa