AstroSam ed equipaggio della Crew-4 sulla Stazione Spaziale Internazionale

E’ stato aperto stamattina alle 4:28 il portello che separa la capsula Crew Dragon Freedom dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). L’equipaggio della missione Crew-4, con l’astronauta Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), è arrivato a bordo della Iss. Cristoforetti inizia così la sua seconda missione, Minerva. Con lei i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, partiti ieri dal Kennedy Space Center.

Welcome aboard, #Crew4! NASA astronauts @Astro_Kjell, @Astro_FarmerBob, and @Astro_Watkins, and @AstroSamantha of @ESA are now aboard the Space Station following Crew Dragon’s hatch opening at about 9:15pm ET. https://t.co/Q9Nq55GhWL

— International Space Station (@Space_Station) April 28, 2022