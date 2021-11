Trovato morto nella sua auto alla periferia di Torino

E’ stato trovato all’interno della sua auto in via Gottardo, vicino all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, alla periferia nord della città, un uomo di 52 anni morto per un colpo d’arma da fuoco. Ucciso, secondo quanto confermato da fonti investigative. Sul posto gli uomini della Squadra mobile della Questura di del capoluogo piemontese.

La vittima

Si chiamava Massimo Melis il 52enne, operatore della Croce verde, incensurato, trovato senza vita all’interno della sua auto da un passante, nel tardo pomeriggio, nella periferia cittadina. Secondo fonti investigative, l’uomo aveva appena riaccompagnato a casa la sua fidanzata e poi era tornato in via Gottardo, dove si era fermato in auto a fumare una sigaretta.

